Nikita_Samoylov

Создание качественного и продающего сайта за 3 дня
•Делаю сайты с нуля
•Повожу анализ конкурентов
•Строго соблюдаю сроки
•С легкостью внесу правки
•На связи 24/7
•Люблю свою работу, делаю от души
•Все проекты переносятся на смартфон
Как происходит заказ:
1.Оценка-выбор цвета,дизайна. Расстановка блоков(страниц)
2.Выполнение- составляю пример.Переношу на сайт
3.Проверка- получившийся сайт отправляю вам. Проверяем ещё раз вместе, вносим правки
4.Оплата-после проверки,проводится оплата и с
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