Nikita_Samoylov

Создание качественного и продающего сайта за 3 дня

•Делаю сайты с нуля

•Повожу анализ конкурентов

•Строго соблюдаю сроки

•С легкостью внесу правки

•На связи 24/7

•Люблю свою работу, делаю от души

•Все проекты переносятся на смартфон

Как происходит заказ:

1.Оценка-выбор цвета,дизайна. Расстановка блоков(страниц)

2.Выполнение- составляю пример.Переношу на сайт

3.Проверка- получившийся сайт отправляю вам. Проверяем ещё раз вместе, вносим правки

4.Оплата-после проверки,проводится оплата и с