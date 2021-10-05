🞂 Удивите посетителей вашего сайта потрясающей вёрсткой | Адаптивная верстка сайтов

Вкладываюсь в каждый проект чтобы вы получали лучший результат.

Я специализируюсь на верстки и frontend разработке сайтов.

Всегда стараюсь перед сдачей работы проводить проверку на:

▶️ Валидность

▶️ Кросс браузерность

▶️ Адаптацию

▶️ И в общем чтобы верстка не рушилась

Это может занять 1-2 дня, но у вас будет меньше проблем

в будущем и сэкономит время и деньги.

У меня хорошие знания в веб дизайне которые помогают:

✅ Качественно разрабатывать адаптивную верстку на основе макетов для ПК,

что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

✅ Если дизайнер допускает небольшие ошибки (не обрезает иконки и т.д.),

я это не игнорирую и делаю так, чтобы все смотрелось красиво.

Технологии:

✅ HTML (HTML5)

✅ CSS (CSS3)

✅ SCSS

✅ JavaScrit

✅ jQuery

✅ Flexbox

✅ БЭМ

Если вам неудобно общаться здесь можем общаться через:

Telegram: @nikitakornillov

Прежде чем написать мне в Telegram прошу связаться со мной на этом сайте.