Вкладываюсь в каждый проект чтобы вы получали лучший результат.
Я специализируюсь на верстки и frontend разработке сайтов.
▶️ Валидность
▶️ Кросс браузерность
▶️ Адаптацию
▶️ И в общем чтобы верстка не рушилась
Это может занять 1-2 дня, но у вас будет меньше проблем
в будущем и сэкономит время и деньги.
У меня хорошие знания в веб дизайне которые помогают:
✅ Качественно разрабатывать адаптивную верстку на основе макетов для ПК,
что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
✅ Если дизайнер допускает небольшие ошибки (не обрезает иконки и т.д.),
я это не игнорирую и делаю так, чтобы все смотрелось красиво.
Технологии:
✅ HTML (HTML5)
✅ CSS (CSS3)
✅ SCSS
✅ JavaScrit
✅ jQuery
✅ Flexbox
✅ БЭМ
Если вам неудобно общаться здесь можем общаться через:
Telegram: @nikitakornillov
Прежде чем написать мне в Telegram прошу связаться со мной на этом сайте.
Портфолио
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