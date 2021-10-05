Nikita_kornillov

Никита Корнилов Nikita_kornillov

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128898; Удивите посетителей вашего сайта потрясающей вёрсткой | Адаптивная верстка сайтов

Вкладываюсь в каждый проект чтобы вы получали лучший результат.

Я специализируюсь на верстки и frontend разработке сайтов.

    Всегда стараюсь перед сдачей работы проводить проверку на:

    ▶️ Валидность

    ▶️ Кросс браузерность

    ▶️ Адаптацию

    ▶️ И в общем чтобы верстка не рушилась

    Это может занять 1-2 дня, но у вас будет меньше проблем

    в будущем и сэкономит время и деньги.

    У меня хорошие знания в веб дизайне которые помогают:

    ✅ Качественно разрабатывать адаптивную верстку на основе макетов для ПК,

    что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

    ✅ Если дизайнер допускает небольшие ошибки (не обрезает иконки и т.д.),

    я это не игнорирую и делаю так, чтобы все смотрелось красиво.

    Технологии:

    ✅ HTML (HTML5)

    ✅ CSS (CSS3)

    ✅ SCSS

    ✅ JavaScrit

    ✅ jQuery

    ✅ Flexbox

    ✅ БЭМ

    Если вам неудобно общаться здесь можем общаться через:

    Telegram: @nikitakornillov

    Прежде чем написать мне в Telegram прошу связаться со мной на этом сайте.