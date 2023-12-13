Nikita_kozhem

Никита Кожемякин Nikita_kozhem

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Информация о себе

Веб-дизайн, Верстка, Интеграция с cms, Веб-программирование.

Веб-разработчик со стажем 2 года. Веб-дизайн, Верстка, интеграция с cms, Веб-программирование.

Сайты всегда адаптивные, кросс браузерные, с высокой скоростью загрузки.

Контакты

Телеграмм - https://t.me/Bibaxgod

Телефон - 89111788166

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