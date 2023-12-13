Информация о себе Веб-дизайн, Верстка, Интеграция с cms, Веб-программирование. Веб-разработчик со стажем 2 года. Веб-дизайн, Верстка, интеграция с cms, Веб-программирование. Веб-разработчик со стажем 2 года. Веб-дизайн, Верстка, интеграция с cms, Веб-программирование. Сайты всегда адаптивные, кросс браузерные, с высокой скоростью загрузки. Контакты Телеграмм - Телеграмм - https://t.me/Bibaxgod Телефон - 89111788166

Я против войны в Украине !