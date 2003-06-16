NikitariOO

👍 Осторожно, классный дизайн! 🔥
👋 Привет!
Меня зовут Никита и я дизайнер. В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор старый дмзайн, вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.
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李 Пока что 0 отзывов, но ничего, скоро это изменится!
Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net. И делаю это хорошо, чего скрывать. Ведь я люблю свою работу!
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