NikitariOO

👍 Осторожно, классный дизайн! 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Никита и я дизайнер. В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор старый дмзайн, вместо него я вам сделаю клевый современный дизайн.

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李 Пока что 0 отзывов, но ничего, скоро это изменится!

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net. И делаю это хорошо, чего скрывать. Ведь я люблю свою работу!

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 Все правки бесплатные!

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