Дизайн сайтов, визиток, наружной рекламы
Что такое дизайн и с чем его едят?Дизайн - это то, что должно захватывать внимание и удерживать интернет пользователя, а после конвертировать его в вашего клиента!
Обо мне:
Всем привет! Меня зовут Антон. Я UX/UI-дизайнер из Санкт-Петербурга.
Люблю и рисую современный, стильный, а главное работающий дизайн, опираясь на анализ сильных и слабых сторон ваших конкурентов. Правки всегда выполняю БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать. Имею привычку поддерживать контакт с заказчиками по звонкам/видеосвязи (Telegram, WhatsApp..) для более продуктивной работы и улучшения понимания друг друга.
Также имею опыт создания сайтов под ключ на TILDA. От использования стандартных блоков до уникального дизайна на ZERO BLOCK. Легко подключу домен, Google и Yandex метрику для запуска вашего проекта.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для кофешопа ItalianCO5 просмотров
- Яркая визитка для магазина ручных работ3 просмотра
- Образец4 просмотра
- Образец2 просмотра
- Визитка для тренера1 просмотр
- Визитка для сезонного паба1 просмотр