Дизайн сайтов, визиток, наружной рекламы

Что такое дизайн и с чем его едят?

- это то, что должновнимание иинтернет пользователя, а после конвертировать его в вашего клиента!

Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Антон. Я UX/UI-дизайнер из Санкт-Петербурга.

Люблю и рисую современный, стильный, а главное работающий дизайн, опираясь на анализ сильных и слабых сторон ваших конкурентов. Правки всегда выполняю БЕСПЛАТНО, и я обязательно доведу проект до результата ,который будет вас полностью устраивать. Имею привычку поддерживать контакт с заказчиками по звонкам/видеосвязи (Telegram, WhatsApp..) для более продуктивной работы и улучшения понимания друг друга.

Также имею опыт создания сайтов под ключ на TILDA. От использования стандартных блоков до уникального дизайна на ZERO BLOCK. Легко подключу домен, Google и Yandex метрику для запуска вашего проекта.

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