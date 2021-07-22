Дизайн сайтов

Здравствуйте! я создаю современные сайты под ключ, на высоком уровне, которые приносят результаты.(прорабатываю дизайн - пишу продающие текста - подбираю фото - настраиваю и запускаю сайт в интернете)Как я создаю сайт под ключ:1. Анализирую конкурентов и вашу ЦА2. Подберу фото и изображения3. Напишу текста и заголовки4. Разработаю уникальный дизайн5. Запущу ваш сайт Также:— Предоставляю отчёты на всех этапах выполнения работ— Разбиваю стоимость разработки на несколько частей— Не прошу денег непонятно на что, выполняю все честно на результат— Делаю качественный и уникальный дизайн— Уделяю много внимания написанию продающих текстов на сайтеРаботаю в Figma и Tilda. В процессе работы анализирую рынок(Конкуренты, ЦА и тд), создаю прототип сайта и его дизайн, и после утверждения всего вышеперечисленного создаю непосредственно сам сайт, а в заключение провожу базовую SEO-оптимизациюTelegram/WhatsApp: +7-999-634-76-35