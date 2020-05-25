Сайты любой сложности, графический дизайн, SMM, Мобильные приложения, Создание бота в Telegram.

Сайты

•Создание простого сайта ( lending page, одностраничный сайт )

•Создание интернет магазина

•Создание сложного сайта (многостраничный сайт)

— Ведение страницы

— Сео продвижение (для того чтобы вывести в топ)

— Google adwords / yandex direct (настойка + бюджет на рекламу)

——

Графический дизайн

— Логотип

— Фирменный стиль / брендирование

— Визитка

——

SMM

•Полностью ведение аккаунта.

•Оформление профиля

•Обработка контента под Инстаграмм формат и своевременный постинг

•Увеличение количества вашей реальной целевой аудитории

•Создание 5 анимационных роликов для истории

•Моментальное уведомление вас о новых сообщения и комментариях для своевременного и грамотного ответа•Вывод постов в топ

•Рассылки и приветствие новых подписчиков об акциях и ваших услугах

•Поиск блогеров для размещения вашей рекламы ( бюджет оплачивается отдельно)

•Размещение конкурсов

•Аналитика продвижения

— Анимационный ролик для истории

— Создание стильного контента для аккаунта

— Настройки таргетинга

——

Мобильные приложения

Разработка многофункциональных мобильных приложений.

Индивидуальные решения, адаптивный дизайн, продуманный интерфейс, интеграция с другими сервисами.

——

Создание бота в Telegram