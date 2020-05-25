Сайты
•Создание простого сайта ( lending page, одностраничный сайт )
•Создание интернет магазина
•Создание сложного сайта (многостраничный сайт)
— Ведение страницы
— Сео продвижение (для того чтобы вывести в топ)
— Google adwords / yandex direct (настойка + бюджет на рекламу)
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Графический дизайн
— Логотип
— Фирменный стиль / брендирование
— Визитка
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SMM
•Полностью ведение аккаунта.
•Оформление профиля
•Обработка контента под Инстаграмм формат и своевременный постинг
•Увеличение количества вашей реальной целевой аудитории
•Создание 5 анимационных роликов для истории
•Моментальное уведомление вас о новых сообщения и комментариях для своевременного и грамотного ответа•Вывод постов в топ
•Рассылки и приветствие новых подписчиков об акциях и ваших услугах
•Поиск блогеров для размещения вашей рекламы ( бюджет оплачивается отдельно)
•Размещение конкурсов
•Аналитика продвижения
— Анимационный ролик для истории
— Создание стильного контента для аккаунта
— Настройки таргетинга
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Мобильные приложения
Разработка многофункциональных мобильных приложений.
Индивидуальные решения, адаптивный дизайн, продуманный интерфейс, интеграция с другими сервисами.
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Создание бота в Telegram
Портфолио
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