Работаю для ВАС и до КРУТОГО результата🔥
Приветствую! Меня зовут Ник и я веб-дизайнер.
Опыт работы более 5 лет
Разрабатываю качественные сайты с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
-постоянная обратная связь
-пунктуальность
-соблюдение требований клиента
-проектирование и анализ
-разработка качественного дизайна
-адаптивная верстка на все разрешения
-настройка SEO
-оригинальный фавикон
Условия сотрудничества:
-предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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