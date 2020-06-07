Nikki_Sidorov

Ник Nikki_Sidorov

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

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Работаю для ВАС и до КРУТОГО результата🔥

Приветствую! Меня зовут Ник и я веб-дизайнер.

Опыт работы более 5 лет

Разрабатываю качественные сайты с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

-постоянная обратная связь

-пунктуальность 

-соблюдение требований клиента

-проектирование и анализ

-разработка качественного дизайна

-адаптивная верстка на все разрешения

-настройка SEO

-оригинальный фавикон

 

Условия сотрудничества:

-предоплата 50%

Портфолио