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Работаю для ВАС и до КРУТОГО результата🔥

Приветствую! Меня зовут Ник и я веб-дизайнер.

Опыт работы более 5 лет

Разрабатываю качественные сайты с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

-постоянная обратная связь

-пунктуальность

-соблюдение требований клиента

-проектирование и анализ

-разработка качественного дизайна

-адаптивная верстка на все разрешения

-настройка SEO

-оригинальный фавикон

Условия сотрудничества:

-предоплата 50%