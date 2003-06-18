Niknemfay

Эдуард Niknemfay

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#594
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

IlyaIvanov
Илья 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Создать обучающее приложение.
Android
Все замечательно! Исполнение в срок. Всегда на связи. Все корректировки и пожелания, даже которые не были оговорены заранее, вносились оперативно. Очень адекватный молодой человек. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, были присланы дополнительные материалы для понимания поставленной задачи. Всегда на коммуникации. Рекомендую до сотрудничества!
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Ivan_wa
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
2 года назад
Написать 2Д игру
Unity
Дуже дякую, все було дуже швидко, а це головне, також окреме спасибі за налаштування юніті, так як з програмою були окремі проблеми)
Рекомендую до співпраці. Завжди були на зв'язку, корректно поставлене завдання
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guest_16744818328342
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сделать развивающую 2D игру для дошкольников из 7 уровней.
Всё прошло отлично, рекомендую
Отличный заказчик. Четко ТЗ, и всегда на связи. Было приятно работать. Рекомендую
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guest_15920648088335
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Создать игру на Андройд
Всё быстро и очень качественно , сделал игру за день , буду всем рекомендовать , если он отозвался на ваш заказа , вам повезло )
Очень хороший заказчик. ТЗ было поставлено четко и понятно. На все вопросы отвечал вовремя. Материалы для работы были предоставлены в соответствии с заданием. Рекомендую!
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