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#594
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
2 года назад
Android
Все замечательно! Исполнение в срок. Всегда на связи. Все корректировки и пожелания, даже которые не были оговорены заранее, вносились оперативно. Очень адекватный молодой человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ, были присланы дополнительные материалы для понимания поставленной задачи. Всегда на коммуникации. Рекомендую до сотрудничества!
$60
10 баллов
2 года назад
Unity
Дуже дякую, все було дуже швидко, а це головне, також окреме спасибі за налаштування юніті, так як з програмою були окремі проблеми)
Ответный отзыв
Рекомендую до співпраці. Завжди були на зв'язку, корректно поставлене завдання
$50
10 баллов
2 года назад
Всё прошло отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко ТЗ, и всегда на связи. Было приятно работать. Рекомендую
$30
10 баллов
3 года назад
Всё быстро и очень качественно , сделал игру за день , буду всем рекомендовать , если он отозвался на ваш заказа , вам повезло )
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. ТЗ было поставлено четко и понятно. На все вопросы отвечал вовремя. Материалы для работы были предоставлены в соответствии с заданием. Рекомендую!