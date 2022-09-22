Требуется разработать генерацию мира для игры на Unity с учетом реальных очертаний, похожих на Google Maps в масштабе 1:100000. Необходимо создать разнообразные ландшафты: дороги, пустыни, леса, городские области, а также области с водой. Генерация должна обеспечивать различные комбинации ландшафтов, такие как озера с городами или пустынями. Возможна работа с предложенной цветовой палитрой.