Требуется разработать квестовую/текстовую игру, отражающую школьные будни России 90-х. Игра должна включать интересные ассеты и озвучку. Обсуждение покупки элементов за счет заказчика. Открыт к предложениям по функционалу и идеям.
Создать игру на Андройд
Я даю вам исходники с кодом , а ваша задача поменять спрайты игра простая 2д , ничего сложного , сам бы сделал но времени нет
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