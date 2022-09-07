Добрый день. Нужен прототип игры Tower defence. Что должен включать в себя прототип:

5 уровней, из них по тз 3 обычных уровня 1 уровень магазин и 1 уровень босс ну и основную механику по тз. Просьба откликнувшимся быть готовыми выполнить небольшое тз. Чтобы получить тз напишите почту gmail