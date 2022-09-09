Необходимо выполнить проект на платформе Snap и написать к нему pseudocode и документацию. Также требуется помощь с двумя лабораторными работами, которые нужно выполнить до 21 сентября. Все материалы и условия будут предоставлены. Срок выполнения проекта - до 29 сентября.