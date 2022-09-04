Необходимо разработать 3D игру с использованием технологии WebGL в Unity. Важным этапом является выгрузка готовой игры на сервер. Подробное техническое задание доступно по ссылке.
Выполнение проекта и помощь с лабораторными работами
необходимо выполнить проект на сайте https://snap.berkeley.edu/ - это может быть все что угодно, что и написано в файле, также написать к готовой работе pseudocode и заполнить документацию. срок: до 29 сентября. Вот пример того, что сделал я: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=kazucalibur&ProjectName=flappy%20miami&editMode&noRun
Но не оценили.
Также нужно выполнить 2 лабораторные работы in time, я скину человеку условия задания во время работы (это будет 21 сентября с 7 утра по мск и он мне скинет уже готовый вариант, который я затем отправлю в мудл. Выполнение лабораторных на этом же сайте, к ним также нужно написать pseudocode. Ниже файлы с примерами документации, а также файл с условием выполнения проекта (прилежащие файлы к нему) и лабораторных работ.
Если все еще плохое осознание требований, могу скинуть лекцию где учитель объясняет что нужно.
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