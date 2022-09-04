Выполнение проекта и помощь с лабораторными работами

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки441 просмотр

необходимо выполнить проект на сайте https://snap.berkeley.edu/ - это может быть все что угодно, что и написано в файле, также написать к готовой работе pseudocode и заполнить документацию. срок: до 29 сентября. Вот пример того, что сделал я: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=kazucalibur&ProjectName=flappy%20miami&editMode&noRun

Но не оценили.

Также нужно выполнить 2 лабораторные работы in time, я скину человеку условия задания во время работы (это будет 21 сентября с 7 утра по мск и он мне скинет уже готовый вариант, который я затем отправлю в мудл. Выполнение лабораторных на этом же сайте, к ним также нужно написать pseudocode. Ниже файлы с примерами документации, а также файл с условием выполнения проекта (прилежащие файлы к нему) и лабораторных работ.

Если все еще плохое осознание требований, могу скинуть лекцию где учитель объясняет что нужно.

3 года назад
guest_16627088855683
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Борисов
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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