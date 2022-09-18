Добрый вечер! Вам необходимо написать генерацию мира для игры. Основная сложность заключается в том, что генерация должна напоминать очертания реальной google maps в масштабе 1:100000, то есть на карте должны быть дороги, небольшие пустынные области, лесные области и городская область.

На карте ОБЯЗАЬТЕЛЬНО должны быть области с водой и городом, хотя бы минимальные. Также необходимо реализовать некий рнг, то есть сделать так, чтобы генераций могли бы быть, например: озеро с маленьким городом и пустыней, один сплошной лес с маленьким озером, гигантский океан с небольшим островком, одна большая пустыня с маленьким оазисом и городком, и тд, то есть Ваша генерация должна создавать всевозможные области, которые могут встретиться на google maps.

Пример того, что может сгенерировать Ваша программа, представлен на скрине внизу. Если хотите, при работе можете учесть эту цветовую палитру, тк она, скорее всего, будет использоваться в реальной игре