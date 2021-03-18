👋 Привет! Меня зовут Николай и я веб-дизайнер из Москвы. Мне 23 года, боюсь высоты и однотипных дизайнов, поэтому постоянно стараюсь обучаться новому.

Прошел следующие обучение:

1. Обучение от Skillbox по созданию сайтов на Тильда.

2. Курс "Сайты, Деньги, Два ствола" от успешного маркетолога Михаила Тимочко по правильному структурированию сайтов и продающему дизайну для них.

3. Курс "Insta-снайпер" по таргетированной рекламе через Facebook и Instagram.

 Отвечаю за свою работу!

Не делаю работу ради работы и никогда не сдаю проект, если он не нравится мне самому. Внимательно отношусь к мелким деталям и без проблем вношу любые правки в ваш проект.