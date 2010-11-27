Nikola222

Васильев Nikola222

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Интернет магазин

    $200

    И так, давайте посмотри что вы сможете предложить ... вот т.з onwion.com/tz.doc http://www.nokia.ru/products/phones/nokia-e5 хочу что н ть тип такого

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Здравствуйте, срочно нужен дизайн сайта. Тема - организация VIP праздников. Те кто просто хотят по легкому сруьить лаве ..не пишите ... т.к я оч придирчевый ... и мне нужен реально креативный дизайн .. примеры обязательны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад