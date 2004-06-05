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Николай
NikolaShevchenko
NikolaShevchenko
20 лет
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажёр
Занимаюсь видеомонтажом в Adobe Premiere Pro.
Ответственный, пунктуальный.
Портфолио
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Видеоролик №3, ссылка на ролик в описании
24 просмотра
Видеоролик №2, ссылка на ролик в описании
26 просмотров
Видеоролик №1, ссылка на ролик в описании
29 просмотров
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