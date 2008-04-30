Имеется заготовка сайта: http://ain3.1gb.ru/ Владелец сайта (он же и предложил текущий вариант дизайна) просит сделать внешний вид "поживее", "поярче", сильных изменений не внося, но добавив деталей. Задача творческая, но по-моему простая. Может, нужно добавить каких-нибудь рамочек, ...
Николаев Антон
Образование:
2000-2006, Московский Физико-Технический Институт (МФТИ),
факультет общей и прикладной физики
2002-2006, МФТИ, курсы: ООП, криптография с открытым ключом,
JAVA, сетевые технологии
Опыт работы:
январь 2002 - настоящее время
Электронный журнал "Исследовано в России" (http://zhurnal.mipt.ru)
Web-разработчик, системный администратор
> создал поисковую систему журнала
> разворачивал и администрировал зеркалирующие сервера
> разработал систему обновления статей
сентябрь 2004 - настоящее время
Физический Институт РАН, инженер
февраль 2005 - июнь 2005
BITEX Telecom, системный администратор
> поддерживал офисную сеть(10 компьютеров), сайты компании
> устанавливал, обновлял, настраивал специализированное ПО
> работал с пользователями
сентябрь 2002 - настоящее время
удаленная работа в области Web-программирования
Дополнительная информация:
операционные системы:
> Windows 9x/NT/2000 - продвинутый пользователь,
> Linux, FreeBSD - опыт администрирования
языки программирования: Perl, PHP, С/С++, Java, JavaScript, SQL
технологии: HTML, XML, DHTML, CSS, Apache, MySQL/PostgreSQL, ASP, Photoshop
сертификаты: RetraTech, Brainbench
Языки:
английский - свободный письменный и устный, 10 лет изучения
немецкий - со словарем
Личные данные:
1984 г.р.,
исполнителен, инициативен, аккуратен
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад