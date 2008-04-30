Nikolaev

Антон Николаев Nikolaev

 
39 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Николаев Антон

Образование:

2000-2006, Московский Физико-Технический Институт (МФТИ),

факультет общей и прикладной физики

2002-2006, МФТИ, курсы: ООП, криптография с открытым ключом,

JAVA, сетевые технологии

Опыт работы:

январь 2002 - настоящее время

Электронный журнал "Исследовано в России" (http://zhurnal.mipt.ru)

Web-разработчик, системный администратор

> создал поисковую систему журнала

> разворачивал и администрировал зеркалирующие сервера

> разработал систему обновления статей

сентябрь 2004 - настоящее время

Физический Институт РАН, инженер

февраль 2005 - июнь 2005

BITEX Telecom, системный администратор

> поддерживал офисную сеть(10 компьютеров), сайты компании

> устанавливал, обновлял, настраивал специализированное ПО

> работал с пользователями

сентябрь 2002 - настоящее время

удаленная работа в области Web-программирования

Дополнительная информация:

операционные системы:

> Windows 9x/NT/2000 - продвинутый пользователь,

> Linux, FreeBSD - опыт администрирования

языки программирования: Perl, PHP, С/С++, Java, JavaScript, SQL

технологии: HTML, XML, DHTML, CSS, Apache, MySQL/PostgreSQL, ASP, Photoshop

сертификаты: RetraTech, Brainbench

Языки:

английский - свободный письменный и устный, 10 лет изучения

немецкий - со словарем

Личные данные:

1984 г.р.,

исполнителен, инициативен, аккуратен

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSLinuxApachePerlFreeBSD

  • Мелкие доработки дизайна

    $50

    Имеется заготовка сайта: http://ain3.1gb.ru/ Владелец сайта (он же и предложил текущий вариант дизайна) просит сделать внешний вид "поживее", "поярче", сильных изменений не внося, но добавив деталей. Задача творческая, но по-моему простая. Может, нужно добавить каких-нибудь рамочек, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
resetus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Мелкие доработки дизайна
Очень приятно работать с Антоном,Все понятно и поделу объяснил,грамотный и ответственный заказчик,рекомендую!
Константин, спасибо! Очень быстро, красиво и инициативно. С учетом того, что обратился я поздно вечером и очень торопился - просто мечта для заказчика.
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