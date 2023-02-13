NikolasLebovski

Верстальщик

Всем, Привет!

Меня зовут Николай.

Специализируюсь на веб-разработке и дизайне сайтов любой сложности, в свободное время изучаю новые стандарты и продолжаю развиваться в данной сфере.

Я искренне люблю веб-разработку и поэтому работаю на результат и только на высокое качество.

Проект любой сложности в первую очередь должен быть качественно выполненным. Моя цель - разработка только лучшего продукта.

?ПОРТФОЛИО:

https://logovino.ru/

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

• Landing Page

• Сайт под ключ

• Сайт-визитка

• Интернет-магазин

• Разработка дизайна сайта.

НАВЫКИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ:

HTML5, CSS3, jQuery. Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone). Блочная фиксированная / резиновая верстка/ адаптивная верстка. Responsive. Bootstrap 3. LESS/SCSS. GulpJS. Git. Parallax scrolling.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

• Поэтапная оплата;

• Делаю работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип;

• При повторном обращении действует система скидок;

• Постоянно на связи;

• Готов приступить сегодня;

• Удобные способы оплаты.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ:

• Аккуратный, логичный, продуманный код.

• Соблюдение стандартов W3C.

• SEO-верстка.

• Адаптация / внедрение плагинов.

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

• Реализация pixel perfect.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

• Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

• Online с 9:00 - 20:00 MSK

КОНТАКТЫ:

• E-mail: [email protected]

• Телефон: +7 (911) 881-64-71

• WhatsApp: +7 (911) 881-64-71

• Telegram: https://t.me/Freeasses