NikolasLebovski

Всем, Привет!
Меня зовут Николай.
Специализируюсь на веб-разработке и дизайне сайтов любой сложности, в свободное время изучаю новые стандарты и продолжаю развиваться в данной сфере.
Я искренне люблю веб-разработку и поэтому работаю на результат и только на высокое качество.
Проект любой сложности в первую очередь должен быть качественно выполненным. Моя цель - разработка только лучшего продукта.
?ПОРТФОЛИО:
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
• Landing Page
• Сайт под ключ
• Сайт-визитка
• Интернет-магазин
• Разработка дизайна сайта.
НАВЫКИ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ:
HTML5, CSS3, jQuery. Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone). Блочная фиксированная / резиновая верстка/ адаптивная верстка. Responsive. Bootstrap 3. LESS/SCSS. GulpJS. Git. Parallax scrolling.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
• Поэтапная оплата;
• Делаю работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип;
• При повторном обращении действует система скидок;
• Постоянно на связи;
• Готов приступить сегодня;
• Удобные способы оплаты.
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ:
• Аккуратный, логичный, продуманный код.
• Соблюдение стандартов W3C.
• SEO-верстка.
• Адаптация / внедрение плагинов.
• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
• Реализация pixel perfect.
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
• Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
• Online с 9:00 - 20:00 MSK
КОНТАКТЫ:
• E-mail: [email protected]
• Телефон: +7 (911) 881-64-71
• WhatsApp: +7 (911) 881-64-71
• Telegram: https://t.me/Freeasses