NikolayMarchkov

Переводчик (русский, английский, испанский)

Здравствуйте! Меня зовут Николай.

Я имею более 10 лет опыта в письменных, устных переводах и локализации (Испанский, Английский, Русский) для частных компаний и государственных организаций.*Опыт работы на севере России, Замбии, Зимбабве, Танзании, Конго.*Экспертиза: ТЭК, IT, технические области, поставки оборудования, юридические переводы, синхронный и устный последовательный перевод.Более подробное резюме с радостью отправлю вам на почту.

Мои контакты: LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolay-marchkov/ Почта: [email protected]Телефон: + 7 915-024-74-09