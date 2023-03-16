Nikolay_94zp

Практичные и удобные сайты для каждого - быстро и качественно

Работая со мной вы экономите деньги и время. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК.

Даю гарантию на свои работы. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Личная ответственность :

- готов приступить к работе уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, Flexbox, БЭМ.

Контактная информация: