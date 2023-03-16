Практичные и удобные сайты для каждого - быстро и качественно
Работая со мной вы экономите деньги и время. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК.
Даю гарантию на свои работы. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Личная ответственность:
- готов приступить к работе уже сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, Flexbox, БЭМ.
Контактная информация:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikolay_94zp