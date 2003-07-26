Только качественно и в срок - верскта сайтов любой сложности. Адаптивность, одностраничные/многостраничные приложения

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов

Технологии:

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

JavaScript (ES6)

SCSS

ReactJS

TypeScript

Связь:

Прочее:

Обучался, много практиковался

и решил предоставлять свои услуги,

как фрилансер

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Nikollya/portfolio/html-verstka-32/adaptivnaya-vyorstka-2436306/

https://www.weblancer.net/users/Nikollya/portfolio/html-verstka-32/adaptivnaya-vyorstka-po-maketu-iz-figma-2436371/

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком