Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Nikollya?
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов
Технологии:
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
JavaScript (ES6)
SCSS
ReactJS
TypeScript
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Nikollya
Прочее:
Обучался, много практиковался
и решил предоставлять свои услуги,
как фрилансер
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Nikollya/portfolio/html-verstka-32/adaptivnaya-vyorstka-2436306/
https://www.weblancer.net/users/Nikollya/portfolio/html-verstka-32/adaptivnaya-vyorstka-po-maketu-iz-figma-2436371/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Nikollya
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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