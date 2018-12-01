Nilefest

Никита Левин Nilefest

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов(-2)
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать расчет по формуле php+mysql
MySQLPHP
Рекомендую
Работать можно.
Ответный отзыв