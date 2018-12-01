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Никита Левин
Nilefest
Nilefest
27 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
esparce
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов
(-2)
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать расчет по формуле php+mysql
MySQL
PHP
Рекомендую
Работать можно.
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Отзывы заказчиков
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