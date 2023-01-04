Ninnell_87

Нина Ninnell_87

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привет!

Меня зовут Нина, я UI/UX дизайнер.

Я творческая личность: кайфую от того, что делаю, а именно делать стильные и удобные дизайны, рационально использовать пиксели. Уже два года как увлечена качественной разработкой дизайна, принимая во внимание последние тенденции и методы визуализации. В первую очередь привлекают сложные задачи.

Консультации бесплатны!!

Помогу определиться с дизайном сайта или уложиться в бюджет. Свяжитесь со мной, обсудим и найдем решение.

Вы можете заказать у меня разработку:

  • Дизайн и редизайн сайтов (лендинги, интернет-магазины, многостраничные сайты, 404 страница)

  • Прототипов и проектирование макетов будущих сайтов

  • Дополнительных графических элементов сайта (кнопки, формы, баннеры, креативы карточки, визитки и пр.)

  • Сайтов и отдельных страниц с нуля или по прототипу

  • Сайтов под ключ в конструкторе Tilda

Балую приятными бонусами!!!

А постоянным клиентам дарю скидку!

Работаю с помощью:

Figma

  • Разрабатываю интерактивные и статичные прототипы

  • Работаю над композицией, цветом, типографикой и сеткой

  • Создаю дизайн макеты и все сопутствующие элементы интерфейса

Tilda

  • Переношу дизайн из Figma

  • Адаптирую блоки и страницы под разные устройства

  • Анимирую блоки с помощью встроенной анимации

  • Создаю дизайн с помощью готовых или Zero-block

Photoshop

  • Обработка и ретушь фото

  • Обтравка картинок

  • Работа с иллюстрациями и иконками

Illustrator

  • Создаю логотипы и иконки

  • Редактирую векторную графику

Условия сотрудничества:

  • Заполняете бриф — я изучаю.

  • Обсуждаем вопросы, утверждаем сроки, выбираем удобный способ оплаты

  • Рисую главную страницу, после согласования перехожу к разработке внутренних страниц

  • Высылаю вам готовые варианты работы, при необходимости вношу правки

  • После того как вы остались полностью довольны результатом, вносите оставшиеся 50% оплаты

  • После оплаты передаю все исходники ссылкой на файл

Стоимость работы и сроки:

Лендинг:

7-8 блоков — 100$ (Адаптив + 30$) — 4-5 дней

9-10 блоков — 120$ (Адаптив + 50$) — 5-6 дней

Многостраничный сайт:

Главная страница — 100$ (Адаптив + 20$) — 2-3 дня

Внутренняя страница (5-7 блоков) — 20$ (Адаптив + 15$) — 2-3 дня

Баннер 10$1 день

Визитка 8$ 1 день

Работа выполняется в полном обьеме и в срок!!

Строго соблюдаю дедлайны!

Все правки бесплатны!!

Если результат моей работы не устроит вас никакими правками, я верну предоплату!

Я всегда на связи 24/7: