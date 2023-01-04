Привет!
Меня зовут Нина, я UI/UX дизайнер.
Я творческая личность: кайфую от того, что делаю, а именно делать стильные и удобные дизайны, рационально использовать пиксели. Уже два года как увлечена качественной разработкой дизайна, принимая во внимание последние тенденции и методы визуализации. В первую очередь привлекают сложные задачи.
Консультации бесплатны!!
Помогу определиться с дизайном сайта или уложиться в бюджет. Свяжитесь со мной, обсудим и найдем решение.
Вы можете заказать у меня разработку:
Дизайн и редизайн сайтов (лендинги, интернет-магазины, многостраничные сайты, 404 страница)
Прототипов и проектирование макетов будущих сайтов
Дополнительных графических элементов сайта (кнопки, формы, баннеры, креативы карточки, визитки и пр.)
Сайтов и отдельных страниц с нуля или по прототипу
Сайтов под ключ в конструкторе Tilda
Балую приятными бонусами!!!
А постоянным клиентам дарю скидку!
Работаю с помощью:
Figma
Разрабатываю интерактивные и статичные прототипы
Работаю над композицией, цветом, типографикой и сеткой
Создаю дизайн макеты и все сопутствующие элементы интерфейса
Tilda
Переношу дизайн из Figma
Адаптирую блоки и страницы под разные устройства
Анимирую блоки с помощью встроенной анимации
Создаю дизайн с помощью готовых или Zero-block
Photoshop
Обработка и ретушь фото
Обтравка картинок
Работа с иллюстрациями и иконками
Illustrator
Создаю логотипы и иконки
Редактирую векторную графику
Условия сотрудничества:
Заполняете бриф — я изучаю.
Обсуждаем вопросы, утверждаем сроки, выбираем удобный способ оплаты
Рисую главную страницу, после согласования перехожу к разработке внутренних страниц
Высылаю вам готовые варианты работы, при необходимости вношу правки
После того как вы остались полностью довольны результатом, вносите оставшиеся 50% оплаты
После оплаты передаю все исходники ссылкой на файл
Стоимость работы и сроки:
Лендинг:
7-8 блоков — 100$ (Адаптив + 30$) — 4-5 дней
9-10 блоков — 120$ (Адаптив + 50$) — 5-6 дней
Многостраничный сайт:
Главная страница — 100$ (Адаптив + 20$) — 2-3 дня
Внутренняя страница (5-7 блоков) — 20$ (Адаптив + 15$) — 2-3 дня
Баннер — 10$ — 1 день
Визитка — 8$ — 1 день
Работа выполняется в полном обьеме и в срок!!
Строго соблюдаю дедлайны!
Все правки бесплатны!!
Если результат моей работы не устроит вас никакими правками, я верну предоплату!
Я всегда на связи 24/7:
Skype: live:.cid.14a58da76a24d580
Telegram: https://t.me/happy_Ninnell
Портфолио
- Лендинг Barbershop21 просмотр
- Креативы для Инстаграм20 просмотров
- Creatives for Instagram15 просмотров
- Creatives for Instagram12 просмотров
- Creatives for Instagram23 просмотра
- Finance Management Dashboard19 просмотров
- Book Library Dashboard22 просмотра
- Многостраничный сайт "Установка окон"16 просмотров
- Сайт "Доставка цветов"22 просмотра
- Сайт "Доставка пиццы"24 просмотра
- Лендинг "Дегустация кофе"13 просмотров
- Лендинг донатов/пончиков22 просмотра