Привет!

Меня зовут Нина, я UI/UX дизайнер.

Я творческая личность: кайфую от того, что делаю, а именно делать стильные и удобные дизайны, рационально использовать пиксели. Уже два года как увлечена качественной разработкой дизайна, принимая во внимание последние тенденции и методы визуализации. В первую очередь привлекают сложные задачи.

Консультации бесплатны!!

Помогу определиться с дизайном сайта или уложиться в бюджет. Свяжитесь со мной, обсудим и найдем решение.

Вы можете заказать у меня разработку:

Дизайн и редизайн сайтов (лендинги, интернет-магазины, многостраничные сайты, 404 страница)

Прототипов и проектирование макетов будущих сайтов

Дополнительных графических элементов сайта (кнопки, формы, баннеры, креативы карточки, визитки и пр.)

Сайтов и отдельных страниц с нуля или по прототипу

Сайтов под ключ в конструкторе Tilda

Балую приятными бонусами!!!

А постоянным клиентам дарю скидку!

Работаю с помощью:

Figma

Разрабатываю интерактивные и статичные прототипы

Работаю над композицией, цветом, типографикой и сеткой

Создаю дизайн макеты и все сопутствующие элементы интерфейса

Tilda

Переношу дизайн из Figma

Адаптирую блоки и страницы под разные устройства

Анимирую блоки с помощью встроенной анимации

Создаю дизайн с помощью готовых или Zero-block

Photoshop

Обработка и ретушь фото

Обтравка картинок

Работа с иллюстрациями и иконками

Illustrator

Создаю логотипы и иконки

Редактирую векторную графику

Условия сотрудничества:

Заполняете бриф — я изучаю.

Обсуждаем вопросы, утверждаем сроки, выбираем удобный способ оплаты

Рисую главную страницу, после согласования перехожу к разработке внутренних страниц

Высылаю вам готовые варианты работы, при необходимости вношу правки

После того как вы остались полностью довольны результатом, вносите оставшиеся 50% оплаты

После оплаты передаю все исходники ссылкой на файл

Стоимость работы и сроки:

Лендинг:

7-8 блоков — 100$ (Адаптив + 30$) — 4-5 дней

9-10 блоков — 120$ (Адаптив + 50$) — 5-6 дней

Многостраничный сайт:

Главная страница — 100$ (Адаптив + 20$) — 2-3 дня

Внутренняя страница (5-7 блоков) — 20$ (Адаптив + 15$) — 2-3 дня

Баннер — 10$ — 1 день

Визитка — 8$ — 1 день

Работа выполняется в полном обьеме и в срок!!

Строго соблюдаю дедлайны!

Все правки бесплатны!!

Если результат моей работы не устроит вас никакими правками, я верну предоплату!

Я всегда на связи 24/7: