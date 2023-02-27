„Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни.“ — Конфуций
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @niutaromanova
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кросс браузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @niutaromanova
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Skill Up courses
Портфолио
- Bootstrap 4 project60 просмотров
- Simple Template Project56 просмотров
- Простая одностраничная верстка.82 просмотра
- Адаптивная верстка с помощью Grid70 просмотров