Стильно и быстро - видеомонтаж, графика и оформление!
▪ Занимаюсь монтажом видео на разные тематики. Умею внедрять и создавать графику/графические элементы в видео, а также владею начальным+ уровнем обработки звука, анимирую текст/изображения, создаю заставки.
Умею работать над разными проектами и разной сложности. Креативный, усидчивый и ответственный.
▪ Программы: Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Autodesk Maya, Houdini Side Fx
▪ Опыт работы: более 7 лет
▪ Ссылка на портфолио - vimeo.com/543115442
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание превью и коллажей77 просмотров
- Видеомонтаж роликов на YouTube канал95 просмотров
- Ролик астрологических курсов Марты Берг77 просмотров
- Игровые монтажи на YouTube канал50 просмотров
- Анимация элементов для конкурса "CarMoney"46 просмотров
- Ролик для таможенного представителя "Камертон +"48 просмотров
- Заставка для астрологических интенсивов Марты Берг39 просмотров
- Обучающие видео на YouTube канал74 просмотра
- Ролик на обзор квартиры на заказ56 просмотров
- Презентационный ролик для компании "CarMoney"48 просмотров