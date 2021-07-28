Стильно и быстро - видеомонтаж, графика и оформление!

▪ Занимаюсь монтажом видео на разные тематики. Умею внедрять и создавать графику/графические элементы в видео, а также владею начальным+ уровнем обработки звука, анимирую текст/изображения, создаю заставки.

Умею работать над разными проектами и разной сложности. Креативный, усидчивый и ответственный.

▪ Программы: Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Autodesk Maya, Houdini Side Fx

▪ Опыт работы: более 7 лет

▪ Ссылка на портфолио - vimeo.com/543115442