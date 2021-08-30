NoNeedToStop

Разработка веб приложений любой сложности.

Полный спектр веб услуг, разработка, администрировании, SEO, таргет. Проекты любом сложности. Приоритетное направление фронтенд : Progressive Web App (PWA) - быстрые, безопасные веб приложения, уникальный код, который любят поисковики.Бекенд приоритетно: чистый PHP, минимальное потребление ресурсов, которое обеспечивает быстродействие для высоконагруженных серверов, максимальная устойчивость в пики активности и DDoS атаках. Коротко обо мне: В 11 лет сверстал первый сайт!;) Дополнительные услуги: - Бесплатная консультация. - Бесплатное частичное администрирование сайта.