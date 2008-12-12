Приветствую!

Необходимый дизайн на этом сайте получить крайне просто. Для этого Вам нужно сделать всего три шага:

1. Прислать ТЗ - четкое, понятное и конкретное. Если у Вас его еще нет и/или Вы раньше никогда его не составляли, можем обговорить Ваши желания и составить ТЗ вместе. Оно позволит нам перейти к обсуждению сроков и стоимости работы.

2. На втором этапе Вам надо дождаться варианта эскиза дизайна и откорректировать его. Мы оговариваем уточнения и пожелания по эскизу*. Если он ну-совсем-не-то, что вы хотели, я рисую второй вариант.

3. Вы утверждаете конечный вариант дизайна и оплачиваете работу, после чего получаете исходники в заранее оговоренных форматах (PSD и/или Ai).

P.S. Фриланс Дизайн - не средство для жизни, а мое хобби. Мне нравится это делать, поэтому интересно добиться действительно красивого дизайна, а не "побыстрее сдать работу".

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* Одно из основных условий качественной работы - реализация именно Ваших пожеланий и представлений! Групповые собрания с мнениями знакомых дизайнеров, членов семьи или всего рабочего коллектива Вашей компании по моему опыту превращают результат в безвкусный винегрет, который устраивает всех кроме потенциального клиента.