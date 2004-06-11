Приветствую, звать творца Георгием!
Как дизайнер для вас могу работать в сфере (в рамках 2D):
? Поліграфия и Айдентика
Верстка полиграфии, Дизайн продукции
Логотипы и Знаки, Наружная реклама, Фирменный стиль
? Веб-дизайн и интерфейсы
Баннеры, Дизайн интерфейсов и игр
Дизайн мобильных приложений, Дизайн сайтов, Иконки и Пиксель-арт
Как художник-иллюстратор готов для вас создавать:
? Digital art
Иллюстрация и Живопись, разработка концепт персонажей
отрисовка предметов и фонов, Создания эскизов для тату
? Сlassical art
Живопись маслом, Академический рисунок
?? Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma
Выполню работу вовремя и креативно опираясь на ТЗ
Правки бесплатно в рамках ТЗ. Работаю по предоплате 50% через или сейф
Так же для вашего удобства готов использовать нейросети как Midjourney и Stable Diffusion для лучшего взаимопонимания при работе (бесплатновое!)
?? Про себя:
Имею художественное образование и хорошую насмотренность. Работа вдизайне 4 года, в художественной деятельности 6 лет. Большой багаж опыта в перечисленных выше сферах. Сделаю для вас всё быстро и красиво.
Буду рад сотрудничеству!
*мне не в прикол добавлять смайлики, так надо
Портфолио
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