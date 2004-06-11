Про себя

Приветствую, звать творца Георгием!

Как дизайнер для вас могу работать в сфере (в рамках 2D):

? Поліграфия и Айдентика

Верстка полиграфии, Дизайн продукции

Логотипы и Знаки, Наружная реклама, Фирменный стиль

? Веб-дизайн и интерфейсы

Баннеры, Дизайн интерфейсов и игр

Дизайн мобильных приложений, Дизайн сайтов, Иконки и Пиксель-арт



Как художник-иллюстратор готов для вас создавать:

? Digital art

Иллюстрация и Живопись, разработка концепт персонажей

отрисовка предметов и фонов, Создания эскизов для тату

? Сlassical art

Живопись маслом, Академический рисунок



?? Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma





Правки бесплатно в рамках ТЗ. Работаю по предоплате 50% через или сейф

Так же для вашего удобства готов использовать нейросети как Midjourney и Stable Diffusion для лучшего взаимопонимания при работе (бесплатновое!)



?? Про себя:

Имею художественное образование и хорошую насмотренность. Работа вдизайне 4 года, в художественной деятельности 6 лет. Большой багаж опыта в перечисленных выше сферах. Сделаю для вас всё быстро и красиво.

Буду рад сотрудничеству!