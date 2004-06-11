Nojen

Георгій Nojen

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Про себя

Приветствую, звать творца Георгием! 

Как дизайнер для вас могу работать в сфере (в рамках 2D):
 ? Поліграфия и Айдентика
Верстка полиграфии, Дизайн продукции
Логотипы и Знаки, Наружная реклама, Фирменный стиль

 ? Веб-дизайн и интерфейсы
Баннеры, Дизайн интерфейсов и игр
Дизайн мобильных приложений, Дизайн сайтов, Иконки и Пиксель-арт

Как художник-иллюстратор готов для вас создавать:

 ? Digital art
Иллюстрация и Живопись, разработка концепт персонажей
отрисовка предметов и фонов, Создания эскизов для тату
 ? Сlassical art
Живопись маслом, Академический рисунок

?? Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma 


Выполню работу вовремя и креативно опираясь на ТЗ

Правки бесплатно в рамках ТЗ. Работаю по предоплате 50% через или сейф

Так же для вашего удобства готов использовать нейросети как Midjourney и Stable Diffusion для лучшего взаимопонимания при работе (бесплатновое!)

??  Про себя:
 Имею художественное образование и хорошую насмотренность. Работа вдизайне 4 года, в художественной деятельности 6 лет. Большой багаж опыта в перечисленных выше сферах.  Сделаю для вас всё быстро и красиво.

Буду рад сотрудничеству!

*мне не в прикол добавлять смайлики, так надо

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