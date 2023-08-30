Пишу музыку
занимаюсь созданием минусов для песен(битов) более трёх лет. Могу написать минус в таких стилях как: рэп, клауд, треп, дрилл, трилл, Пост-Панк, Поп-Панк, Панк-Рок, Альтернатива, лирические, олдскульные, хип-хоп и многие другие.
буду рад сотрудничеству
Портфолио
- Novvmuzic-Anxiety and danger29 просмотров
- Novvmuzic-Rockstar28 просмотров
- Novvmuzic-Reality23 просмотра
- Novvmuzic-Tartarus107 просмотров
- Portfolio115 просмотров
- Novvmuzic-Vectore100 просмотров
Музыка и Звуки
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от $28
от 2 дней
#501