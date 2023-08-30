Пишу музыку

занимаюсь созданием минусов для песен(битов) более трёх лет. Могу написать минус в таких стилях как: рэп, клауд, треп, дрилл, трилл, Пост-Панк, Поп-Панк, Панк-Рок, Альтернатива, лирические, олдскульные, хип-хоп и многие другие.

буду рад сотрудничеству