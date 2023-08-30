Novv-muzic

Павел Novv-muzic

 
23 годаУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Пишу музыку

занимаюсь созданием минусов для песен(битов) более трёх лет. Могу написать минус в таких стилях как: рэп, клауд, треп, дрилл, трилл, Пост-Панк, Поп-Панк, Панк-Рок, Альтернатива, лирические, олдскульные, хип-хоп и многие другие.

буду рад сотрудничеству

Портфолио
Музыка и Звуки
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