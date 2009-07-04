Noxster

Антон Ильмянов Noxster

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Веб-дизайнер и веб-программист. Работаю с растровой, векторной и трёхмерной графикой, пишу на языках PHP и JavaScript.

PHPJavascript
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Отзывы заказчиков
Muhomor
Денис 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Отремонтировать базу данных на DLE сайте
Антон справился с поставленной задачей быстро и профессионально, за что ему огромное спасибо. Рекомендую всем! 5+
Отличный заказчик, приятен в общении, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
Ответный отзыв
web_rvs
66 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$50
10 баллов
14 лет назад
Мелкие работы по базе
Рекомендую. Быстро разобрался в сложном, объемном проекте и все сделал профессионально. Более того, выполнил некоторые дополнительные работы, дал ценные рекомендации по безопасности. Работу оцениваю на ОТЛИЧНО!
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству в будущем. Рекомендую.
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