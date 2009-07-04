Веб-дизайнер и веб-программист. Работаю с растровой, векторной и трёхмерной графикой, пишу на языках PHP и JavaScript.
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Портфолио
- Nx-01: The Airliner210 просмотров
- The Power of Skillz313 просмотров
- Электроплантация278 просмотров
- Для G66.ru344 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Антон справился с поставленной задачей быстро и профессионально, за что ему огромное спасибо. Рекомендую всем! 5+
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятен в общении, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую. Быстро разобрался в сложном, объемном проекте и все сделал профессионально. Более того, выполнил некоторые дополнительные работы, дал ценные рекомендации по безопасности. Работу оцениваю на ОТЛИЧНО!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству в будущем. Рекомендую.