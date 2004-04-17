Художник иллюстратор, создам иллюстрации, персонажей, иконки

Художник, иллюстратор, имею опыт в традишке около 5 лет, в диджитал работаю уже два года, тренировалась так же на иллюстрировании фэнтези книги, но пока еще набираюсь опыта в этой отрасли.

Нарисую вас или вашего персонажа, оригинальных персонажей, из игр, книг, фильмов, обои для телефона, эскиз для тату, иллистрацию, раскраску в стилях, которые находятся в портфолио или вы можете предоставить желаемую вами стилистику.

Создаю только растровые изображения, по окончанию могу предоставить файлы формата PSD, JPEG, PNG, TIFF.

Все правки принимаются на стадии наброска, если это полное изменение позы/ракурса персонажа оплачивается дополнительно