Начинающий 3д моделлер

Я начинающий 3D-моделист, и я готова взяться за любую интересную работу! Моя страсть к созданию трехмерных моделей и желание каждый день учиться делать их лучше позволяют мне учитывать другие проекты.

Хотя мой опыт может быть ограниченным, я готова потратить все усилия, чтобы модель была идеальной. Будь то моделирование персонажей, предметов, архитектурных объектов или чего-либо еще, я готов принять вызов и разработать 3D-модели.