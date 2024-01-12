Приветствую, меня зовут Андрей, я графический дизайнер с большим опытом работы в данной области. Я специализируюсь на графическом дизайне и имею разнообразное портфолио, включающее в себя дизайн персонажей, логотипов, визиток, иллюстраций для печати и Интернета.
Я хорошо специализируюсь в таких программах как:
Adobe Illustrator;
Adobe Photoshop;
Figma;
SAI;
Также обладаю способностью быстро осваивать новые программы при необходимости. В сферу моей компетенции входят векторная иллюстрация, векторизация, дизайн персонажей и логотипов.
Я горжусь своим творческим талантом, высоким чувством ответственности, быстрыми сроками выполнения работ и пунктуальностью. Эти качества позволяют мне неизменно добиваться высоких результатов и удовлетворять потребности клиентов.
Портфолио
- Иллюстрация в стиле манхвы2 просмотра
- Иллюстрация (находится в продаже)2 просмотра
- Баннер для строительной компаниинет просмотров
- Неоновое изображение для кафетерия1 просмотр
- Визитные карточки и дизайн письма для рассылкинет просмотров
- Принт для футболкинет просмотров
- Значок для кофейни2 просмотра