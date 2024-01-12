Графический дизайн

Приветствую, меня зовут Андрей, я графический дизайнер с большим опытом работы в данной области. Я специализируюсь на графическом дизайне и имею разнообразное портфолио, включающее в себя дизайн персонажей, логотипов, визиток, иллюстраций для печати и Интернета.

Я хорошо специализируюсь в таких программах как:

Adobe Illustrator;

Adobe Photoshop;

Figma;

SAI;

Также обладаю способностью быстро осваивать новые программы при необходимости. В сферу моей компетенции входят векторная иллюстрация, векторизация, дизайн персонажей и логотипов.

Я горжусь своим творческим талантом, высоким чувством ответственности, быстрыми сроками выполнения работ и пунктуальностью. Эти качества позволяют мне неизменно добиваться высоких результатов и удовлетворять потребности клиентов.