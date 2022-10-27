Nytnelav

Валентин Приходько Nytnelav

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов с нуля: дизайн, верстка, посадка на CMS Wordpress + Woocommerce.

Разработаю сайт с нуля:

- разработка дизайна (Figma);

- верстка (HTML, CSS, JavaScript);

- адаптивная верстка (корректная работа сайта на устройствах с различными размерами экранов: пк, планшеты, смартфоны);

- посадка верстки на CMS Wordpress;

- разработка дополнительной админ панели, в которой будет реализована возможность изменять любой контент сайта ( номера телефонов, картинки, видео, любой текст и т.д.).

Порядочность и ответственность гарантирую!

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Отзывы заказчиков

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
2 года назад
Перенести файловий сайт на WP
WordPress
Задача виповнена чітко і в срок
Всё отлично, чёткое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16668602388489
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Подключить оплату на сайт usdt trc20
WooCommerceWordPress
Выполнил поставленную задачу на 100% в отведенные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё ок. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_16662789801788
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Создать сайт
WordPress
Дал зд, все сделал как нужно, без лишних вопросов, сайт готов, работой доволен
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв