Разработка сайтов с нуля: дизайн, верстка, посадка на CMS Wordpress + Woocommerce.
Разработаю сайт с нуля:
- разработка дизайна (Figma);
- верстка (HTML, CSS, JavaScript);
- адаптивная верстка (корректная работа сайта на устройствах с различными размерами экранов: пк, планшеты, смартфоны);
- посадка верстки на CMS Wordpress;
- разработка дополнительной админ панели, в которой будет реализована возможность изменять любой контент сайта ( номера телефонов, картинки, видео, любой текст и т.д.).
Порядочность и ответственность гарантирую!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
WordPress
Задача виповнена чітко і в срок
Ответный отзыв
Всё отлично, чёткое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую!
$10
10 баллов
3 года назад
WooCommerceWordPress
Выполнил поставленную задачу на 100% в отведенные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё ок. Рекомендую.
$25
10 баллов
3 года назад
WordPress
Дал зд, все сделал как нужно, без лишних вопросов, сайт готов, работой доволен
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!