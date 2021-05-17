Оперативная верстка макетов
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: alekseydemyanenko
Знания, умения, навыки:
• HTML5, CSS3, jQuery
• Блочная фиксированная / адаптивная вёрстка
• Легкая и оптимизированная верстка
• Соблюдение стандартов W3C
• Кроссбраузерность (Google Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera, Yandex, Mac, iOS, Android)
• Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
Портфолио
- Landing Page (Адаптивная верстка) 3 дня213 просмотров
- Landing Page (Адаптивная верстка) 2 дня183 просмотра
- Landing Page (Адаптивная верстка) 2 дня192 просмотра
- Landing Page (Адаптивная верстка) 2 дня154 просмотра
- Landing Page (Адаптивная верстка) 3 дня115 просмотров