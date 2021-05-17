ODemianenko

Алексей Демьяненко ODemianenko

 
29 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Оперативная верстка макетов

Контакты: 

E-mail: [email protected] 

Skype: alekseydemyanenko 

Знания, умения, навыки: 

 HTML5, CSS3, jQuery 

 Блочная фиксированная / адаптивная вёрстка 

 Легкая и оптимизированная верстка 

 Соблюдение стандартов W3C 

 Кроссбраузерность (Google Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera, Yandex, Mac, iOS, Android) 

 Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

AndroidHTMLiOSjQueryВерстка макета