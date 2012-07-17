Так как я натура пунктуальная, буду все расписывать по пунктам :)
1. Свободно владею:
- Adobe Photoshop,
- Adobe Illustrator,
- Corel Draw
- рисунком "от руки"
- платоформами Mac и PC
- Internet'ом
- графическим планшетом
- рисунком "от руки"
- "мышкой" :)
- фотоаппаратом
2. Владею (в качестве вспомогательных "вещей"):
- 3D Studio Max
- Bryce
- Poser
- HTML
- ложка и вилка :)
- велосипед
3. Люблю:
- творческий подход к вещам
- коллектив не лишенный чувства юмора
- заранее оговаривать работу
- придерживаться договора
- когда клиент также придерживается договора
- "мозговой штурм"
- рисовать :)
- работать
- отдыхать
4. Не люблю:
- когда клиент ничего кроме "это сюда, а это сюда" сказать не может
- когда дают заказ в 18:00, а результат под печать должен быть в 19:00 (могу
полюбить и такое, но после разговора с клиентом) :)
- когда хотят что бы я будучи дизайнером, исполнял обязанности сис. админа,
секретаря, курьера и официанта.
- когда меня пытаются "надуть", долгое изучение психологии помогает мне в этом.
- когда все против меня (такого небыло, но скажу что бы знали) :)
- когда говорят не "мне все равно", а "мине се рамно"
не "сколько время", а "сока время"
не "потому что", а "патамушо"
5. Ненавижу:
- когда менеджер указывает как будет "с точки зрения дизайна" красивее!
- когда матерятся (я понимаю что "литературная вязь", но не вяжитесь при
мне, пожалуйста!)
- когда говорят "када"
Вот и все! :)
С уважением и нижайшим поклоном,
Евгений
- Комерческая работа для постера331 просмотр
- Комерческая иллюстрация для постера278 просмотров
- Иллюстрация для подарка297 просмотров
- Мишки. Работа комерческая288 просмотров
- Комерческая иллюстрация249 просмотров
- Комерческая иллюстрация240 просмотров
- Хиппи :)277 просмотров
- Календарь :)272 просмотра
- Иллюстрация-текстура для ресторана290 просмотров
- Комерческая иллюстрация для банера249 просмотров
- Иллюстрация242 просмотра
- Комерческая иллюстрация "Танцующая среди птиц"244 просмотра