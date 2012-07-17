Так как я натура пунктуальная, буду все расписывать по пунктам :)

1. Свободно владею:

- Adobe Photoshop,

- Adobe Illustrator,

- Corel Draw

- рисунком "от руки"

- платоформами Mac и PC

- Internet'ом

- графическим планшетом

- рисунком "от руки"

- "мышкой" :)

- фотоаппаратом

2. Владею (в качестве вспомогательных "вещей"):

- 3D Studio Max

- Bryce

- Poser

- HTML

- ложка и вилка :)

- велосипед

3. Люблю:

- творческий подход к вещам

- коллектив не лишенный чувства юмора

- заранее оговаривать работу

- придерживаться договора

- когда клиент также придерживается договора

- "мозговой штурм"

- рисовать :)

- работать

- отдыхать

4. Не люблю:

- когда клиент ничего кроме "это сюда, а это сюда" сказать не может

- когда дают заказ в 18:00, а результат под печать должен быть в 19:00 (могу

полюбить и такое, но после разговора с клиентом) :)

- когда хотят что бы я будучи дизайнером, исполнял обязанности сис. админа,

секретаря, курьера и официанта.

- когда меня пытаются "надуть", долгое изучение психологии помогает мне в этом.

- когда все против меня (такого небыло, но скажу что бы знали) :)

- когда говорят не "мне все равно", а "мине се рамно"

не "сколько время", а "сока время"

не "потому что", а "патамушо"

5. Ненавижу:

- когда менеджер указывает как будет "с точки зрения дизайна" красивее!

- когда матерятся (я понимаю что "литературная вязь", но не вяжитесь при

мне, пожалуйста!)

- когда говорят "када"

Вот и все! :)

С уважением и нижайшим поклоном,

Евгений