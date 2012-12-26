OK_Design

Оксана OK_Design

 
42 годаРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
веб дизайн, дизай полиграфии

В работе мне необходимо, чтобы дизайн, который я делаю, понравился не только заказчику, но, и, в не меньшей степени, мне, и всегда стремлюсь, чтобы последняя работа стала лучшей из того, что я сделала.

Продуманная, интуитивно понятная структура. Простой, лаконичный дизайн. Внимание к мелочам.

Ответственность за качество и результат. Соблюдение сроков.

Работаю по предоплате или СБР.

На выходе макет, готовый к верстке. Саму верстку не делаю.

Больше отзывов о работе и работ здесь https://www.fl.ru/users/ok__design/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

И здесь https://freelance.ru/reviews/OK__Design/

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
virom-barnaul
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сервиса статистики
Отличная работа! Сервис получился удобный, с требуемыми элементами в дизайне.
Отличный заказчик! Рекомендую
Ответный отзыв
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта avtomoyka.su
Спасибо за выполненный дизайн. Сотрудничество прошло очень успешно. Был рад полученной работе и качеству выполнения. Советую тем кому нужен красивый и интересный дизайн
Очень понравилось работать с Владимиром. Четкое, продуманное задание и моментальная оплата. Рекомендую. Заказчик отличный!
Ответный отзыв
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Создать несколько цветовых схем для шапки сайта
В рамках задания Оксаной были предложены креативные и свежие цветовые решения для сайта. Более того, сверх оговоренного объема, дополнительно сделала полную отрисовку сайта, что значительно упрощает нам верстку и делает цветовое наполнение более вариативным. Сроки соблюдены. Работой доволен.
Виталий отличный заказчик. Все четко и понятно. С оплатой тоже все гуд.
Ответный отзыв
virom-barnaul
Виталий 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Креативный дизайн для строительной компании
Исполнителя рекомендую. В рамках проекта была отрисована главная и 7 внутренних страниц для сайта продажи стройматериалов. Работа прошла оперативно и качественно, все макеты утверждены.
Хороший заказчик, после победы в конкурсе изменений в макет внес по минимуму, с оплатой все в порядке.
Ответный отзыв
dars022
Антон 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Новогоднее оформление сайтов
Спасибо большое Оксане за работу! Задание было выполнено быстро и точно так, как я себе это представлял!
Очень понравилось работать с Антоном. Все четко и понятно, оплата без задержек.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга