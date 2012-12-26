веб дизайн, дизай полиграфии

В работе мне необходимо, чтобы дизайн, который я делаю, понравился не только заказчику, но, и, в не меньшей степени, мне, и всегда стремлюсь, чтобы последняя работа стала лучшей из того, что я сделала.

Продуманная, интуитивно понятная структура. Простой, лаконичный дизайн. Внимание к мелочам.

Ответственность за качество и результат. Соблюдение сроков.

Работаю по предоплате или СБР.

На выходе макет, готовый к верстке. Саму верстку не делаю.

Больше отзывов о работе и работ здесь https://www.fl.ru/users/ok__design/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head

И здесь https://freelance.ru/reviews/OK__Design/