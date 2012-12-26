веб дизайн, дизай полиграфии
В работе мне необходимо, чтобы дизайн, который я делаю, понравился не только заказчику, но, и, в не меньшей степени, мне, и всегда стремлюсь, чтобы последняя работа стала лучшей из того, что я сделала.
Продуманная, интуитивно понятная структура. Простой, лаконичный дизайн. Внимание к мелочам.
Ответственность за качество и результат. Соблюдение сроков.
Работаю по предоплате или СБР.
На выходе макет, готовый к верстке. Саму верстку не делаю.
Больше отзывов о работе и работ здесь https://www.fl.ru/users/ok__design/opinions/?sort=1&period=&author=0#op_head
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Портфолио
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- Bunt295 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа! Сервис получился удобный, с требуемыми элементами в дизайне.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую
$200
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за выполненный дизайн. Сотрудничество прошло очень успешно. Был рад полученной работе и качеству выполнения. Советую тем кому нужен красивый и интересный дизайн
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Владимиром. Четкое, продуманное задание и моментальная оплата. Рекомендую. Заказчик отличный!
$200
10 баллов
11 лет назад
В рамках задания Оксаной были предложены креативные и свежие цветовые решения для сайта. Более того, сверх оговоренного объема, дополнительно сделала полную отрисовку сайта, что значительно упрощает нам верстку и делает цветовое наполнение более вариативным. Сроки соблюдены. Работой доволен.
Ответный отзыв
Виталий отличный заказчик. Все четко и понятно. С оплатой тоже все гуд.
$80
10 баллов
11 лет назад
Исполнителя рекомендую. В рамках проекта была отрисована главная и 7 внутренних страниц для сайта продажи стройматериалов. Работа прошла оперативно и качественно, все макеты утверждены.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, после победы в конкурсе изменений в макет внес по минимуму, с оплатой все в порядке.
$50
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое Оксане за работу! Задание было выполнено быстро и точно так, как я себе это представлял!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Антоном. Все четко и понятно, оплата без задержек.
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга