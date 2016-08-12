OKaydesign

Олег Калиниченко OKaydesign

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
OKay design - отличное дизайн решение для Вас. Работаем быстро, качественно и со вкусом.

Пишите или звоните в любое удобное время - просчитаем, обсудим, сделаем!

Телефон: +38 (068) 848-24-93

E-mail: [email protected]

Портфолио: http://okaydesign.portfoliobox.net

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Отзывы заказчиков

bdenis
Денис 
54 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании
Всё хорошо.
Спасибо за конкурс! Рекомендую!
Ответный отзыв
sergeydesign
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа
Доволен работой с Олегом. Его логотип сразу выделялся из остальных предложений. Правки были сделаны перативно, на все согласование ушел всего 1 день.
Всё чётко, ясно и понятно. Доволен сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв