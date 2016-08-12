OKay design - отличное дизайн решение для Вас. Работаем быстро, качественно и со вкусом.
Пишите или звоните в любое удобное время - просчитаем, обсудим, сделаем!
Телефон: +38 (068) 848-24-93
E-mail: [email protected]
Портфолио: http://okaydesign.portfoliobox.net
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Всё хорошо.
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Рекомендую!
$45
10 баллов
9 лет назад
Доволен работой с Олегом. Его логотип сразу выделялся из остальных предложений. Правки были сделаны перативно, на все согласование ушел всего 1 день.
Ответный отзыв
Всё чётко, ясно и понятно. Доволен сотрудничеством, рекомендую!