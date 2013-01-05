OLGAJATSEEVA

Цена? Входит в стоимость разработка дизайна? Сроки?
- Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Старый сайт: http://mr-24.ru/ Новый сайт, пример: https://www.standbuilding.ru/fold-up, http://krasnoyarsk.mstands.ru/catalog/informatsionnyi-stoiki/ Стоимость разработки сайта? Что входит в стоимость? Какая платформа? Сроки изготовления?Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Алексей интересует создание подобного сайта (не интернет-магазин, а информационный), например как: http: www.astroteh.ru или www.vrt-katalog.ru. Наполнением будем заниматься самостоятельно. Нужна настройка сайта. Предложите самый недорогой и быстрый вариант. Цена, сроки? Если ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Сергей Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Константин Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Григорий Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Степан Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Александр Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки ...Закрыт9 лет назад
Не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, file_put_contents и все ф-ии для ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Сергей У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Григорий У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, Дмитрий У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, ...Закрыт9 лет назад
Требуется внести доработки на сайте CMS (не загружаются картинки)Закрыт9 лет назад
Здравствуйте, наш сайт http://decoretto-kr.ru/, работаем в Красноярске. Работаем 6 лет, имеем большую базу заказчиков. Требуется дизайнер фрилансер. Изготовление дизайна: наружная реклама (баннеры, оформление транспорта, витрины), мобильные стенды, стенды информационные, таблички, вывески, визитки ит.д. Мы ...Наружная реклама34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, для сайте http://decoretto-kr.ru/, требуется обработать фотографии выполненных работ, а также фото готовых изделий. Количество от 300шт. Интересует стоимость обработки одной фотографии? В ближайшее время открываем еще один сайт по детским товарам, там ...Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется на сайте http://decoretto-kr.ru/ замена прайс-листов в разделе ПРАЙС-ЛИСТЫ, загрузка фото в раздел НАШИ РАБОТЫ порядка 100шт, а также распределить фото с раздела НАШИ РАБОТЫ по другим разделам, к которым относятся данные ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнить сайт объектами с описанием и картинками из предоставленных файлов. Напишите пожалуйста стоимость за наполнение одного элемента.Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер, удаленно на постоянной основе, оплата договорная.Баннеры32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработать дизайн для сайта на главную страницу и до 5 страниц последующих. Наш устаревший сайт: www.decoretto-kr.ru Программист у нас свой. Жду предложений. Спасибо!Дизайн сайтов72 заявкиЗакрыт12 лет назад