OLGAJATSEEVA

Здравствуйте, Сергей Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...