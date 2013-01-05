OLGAJATSEEVA

Ольга OLGAJATSEEVA

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Требуется изготовить сайт под "ключ"

    Старый сайт: http://mr-24.ru/ Новый сайт, пример: https://www.standbuilding.ru/fold-up, http://krasnoyarsk.mstands.ru/catalog/informatsionnyi-stoiki/ Стоимость разработки сайта? Что входит в стоимость? Какая платформа? Сроки изготовления?

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Здравствуйте, Алексей интересует создание подобного сайта (не интернет-магазин, а информационный), например как: http:  www.astroteh.ru или www.vrt-katalog.ru. Наполнением будем заниматься самостоятельно. Нужна настройка сайта.  Предложите самый недорогой и быстрый вариант. Цена, сроки? Если ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru

    Здравствуйте, Сергей Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru

    Здравствуйте, Константин Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru

    Здравствуйте, Григорий Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на сайте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Http://decoretto-kr.ru/

    Здравствуйте, Степан Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/  Скажите сколько будет стоить исправить ошибки на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru

    Здравствуйте, Александр Наш прежний разработчик не выходит на связь, так как переехал в другой город. Нам требуются доработки. Вчера пропали практически все изображения с сайта http://decoretto-kr.ru/ Скажите сколько будет стоить исправить ошибки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проблема с сайтом, удалить вредоносный код с площадки

    Не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, file_put_contents и все ф-ии для ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru, mr-24.ru

    Здравствуйте, Сергей У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru, mr-24.ru

    Здравствуйте, Григорий У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Decoretto-kr.ru, mr-24.ru

    Здравствуйте, Дмитрий У нас не загружаются на обоих сайтах изображения (decoretto-kr.ru, mr-24.ru). Обратились на хостинг, сказали, что площадка находится на карантинном сервере из-за рассылки спама. На сервере выключены функции PHP: mail, fopen, fsockopen, curl_init, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайнер фрилансер

    Здравствуйте, наш сайт http://decoretto-kr.ru/, работаем в Красноярске. Работаем 6 лет, имеем большую базу заказчиков. Требуется дизайнер фрилансер. Изготовление дизайна: наружная реклама (баннеры, оформление транспорта, витрины), мобильные стенды, стенды информационные, таблички, вывески, визитки ит.д. Мы ...

    Наружная реклама34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фотографий

    Здравствуйте, для сайте http://decoretto-kr.ru/, требуется обработать фотографии выполненных работ, а также фото готовых изделий. Количество от 300шт. Интересует стоимость обработки одной фотографии? В ближайшее время открываем еще один сайт по детским товарам, там ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Здравствуйте, требуется на сайте http://decoretto-kr.ru/ замена прайс-листов в разделе ПРАЙС-ЛИСТЫ, загрузка фото в раздел НАШИ РАБОТЫ порядка 100шт, а также распределить фото с раздела НАШИ РАБОТЫ по другим разделам, к которым относятся данные ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужно наполнить сайт объектами с описанием и картинками из предоставленных файлов. Напишите пожалуйста стоимость за наполнение одного элемента.

    Наполнение сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $1000

    Требуется разработать дизайн для сайта на главную страницу и до 5 страниц последующих. Наш устаревший сайт: www.decoretto-kr.ru Программист у нас свой. Жду предложений. Спасибо!

    Дизайн сайтов72 заявки
    Закрыт
    12 лет назад