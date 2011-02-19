$5
Вклеить модуль в дизайн сайта http://kulinarii.com/ Сверстать блок как показан на рисунке. Исполнитель получит фтп доступ к tpl и css шаблонам модуля
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Вклеить модуль в дизайн сайта http://kulinarii.com/ Сверстать блок как показан на рисунке. Исполнитель получит фтп доступ к tpl и css шаблонам модуля
Верстка под ДЛЕ 9+ из psd макета Требования: - чистый код. - шаблон фиксированный, верстка должна быть без таблиц + минимальное использование DIV - если в браузере отключить картинки, ...