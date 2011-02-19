OLLBEST

Евгений OLLBEST

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простая вёрстка блока

    $5

    Вклеить модуль в дизайн сайта http://kulinarii.com/ Сверстать блок как показан на рисунке. Исполнитель получит фтп доступ к tpl и css шаблонам модуля

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка под ДЛЕ

    $50

    Верстка под ДЛЕ 9+ из psd макета Требования: - чистый код. - шаблон фиксированный, верстка должна быть без таблиц + минимальное использование DIV - если в браузере отключить картинки, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

martins15
Мартин 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов(-2)
$35
10 баллов
14 лет назад
Верстка под ДЛЕ
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказ сдан раньше сроков. Полностью то, что требовалось от исполнителя. Спасибо за сотрудничество!
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