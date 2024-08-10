OPTIMIST21

Андрей OPTIMIST21

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Многосторонний фрилансер с широким спектром навыков

Я многосторонний фрилансер с богатым опытом в различных сферах деятельности, связанных с текстами и переводами. Моя экспертиза включает в себя:

  1. Копирайтинг: Создание убедительных и информативных текстов для веб-сайтов, рекламных материалов и пресс-релизов.

  2. Нейминг и Слоганы: Разработка уникальных и запоминающихся названий для брендов, продуктов и компаний, а также создание эффективных слоганов.

  3. Переводы: Профессиональный перевод текстов с одного языка на другой, обеспечивая точность и структурную целостность.

  4. Продающие тексты: Создание текстов, способствующих увеличению продаж и привлечению клиентов.

  5. Редактирование и Корректура: Отредактирование текстов на грамматические и структурные ошибки, обеспечение их читаемости и ясности.

  6. Рерайтинг: Переписывание существующих текстов с сохранением смысла и структуры, но с использованием оригинальных формулировок.

  7. Стихи, Песни и Проза: Творческое написание стихов, песен и прозы для различных целей и жанров.

  8. Сценарии: Разработка сценариев для фильмов, видеороликов, аудио- и театральных представлений.

Моя цель - помочь клиентам достичь своих целей через качественные тексты и переводы, создавая уникальное и привлекательное контентное решение для их проектов.