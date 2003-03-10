ORdenad

Александр ORdenad

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#10071;Надежная верстка сайтов в дедлайн&#10071;У меня "all inclusive&#128513;": Чистий кросс-браузерный код;БЕМ структура;Flexbox;CSS;HTML;JS;jQuery

Я предлагаю вам выполнение работы со следующими бонусами

  • Разработаю адаптив верстки на основе макетов для ПК. Вам не прийдется дополнительно заказывать макеты дизайна, тем самым вы экономите деньги.
  • Ваши пожелания по добавлению не структурных мелочей будут без лишних спорот и без доп платы добавлены!
  • Я предоставляю гарантию на работу, я бесплатно и сразу исправлю допущенные мною ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. поэтому не стоит беспокоится что работник испарится после получения оплаты.

Я тружусь ради довольного клиента!

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📞 Связь:

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Моя ответственность это:

  • готов взяться за заказ прямо сейчас!
  • не беру предоплату!
  • не нарушаю сроков!
  • всегда онлайн!
  • не бросаю дело на пол пути!
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💪 Что я могу:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
  • Адаптивность, отзывчивость.
  • CSS\JS анимация сайтов.
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 Технологии:

  • HTML (HTML5),;
  • БЭМ;
  • CSS (CSS3);
  • Flexbox.
  • SASS;
  • JS/jQuery;
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📞 Связь:

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❗Только начал свой путь фрилансера, долго практиковался и изучал технологии, поэтому не имею должное количество отзывов, НО я предлагаю вам посмотреть моё портфолио (https://www.weblancer.net/users/ORdenad/portfolio/).

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 Образование:

  • Высшее техническое(1 курс)
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Прочее:Закончил курсы front-end от IT-cluster (https://it-cluster.if.ua).

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Молодой парень заряжен на большие дела!

Портфолио

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