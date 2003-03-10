❗Надежная верстка сайтов в дедлайн❗У меня "all inclusive😁": Чистий кросс-браузерный код;БЕМ структура;Flexbox;CSS;HTML;JS;jQuery

Я предлагаю вам выполнение работы со следующими бонусами

Разработаю адаптив верстки на основе макетов для ПК . Вам не прийдется дополнительно заказывать макеты дизайна, тем самым вы экономите деньги.

. Вам не прийдется дополнительно заказывать макеты дизайна, тем самым вы экономите деньги. Ваши пожелания по добавлению не структурных мелочей будут без лишних спорот и без доп платы добавлены!

будут без лишних спорот и без доп платы добавлены! Я предоставляю гарантию на работу, я бесплатно и сразу исправлю допущенные мною ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. поэтому не стоит беспокоится что работник испарится после получения оплаты.

Я тружусь ради довольного клиента!

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📞 Связь:

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Моя ответственность это:

готов взяться за заказ прямо сейчас!

не беру предоплату!

не нарушаю сроков!

всегда онлайн!

не бросаю дело на пол пути!

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💪 Что я могу:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Адаптивность, отзывчивость.

CSS\JS анимация сайтов.

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 Технологии:

HTML (HTML5),;

БЭМ;

CSS (CSS3);

Flexbox.

SASS;

JS/jQuery;

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📞 Связь:

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❗Только начал свой путь фрилансера, долго практиковался и изучал технологии, поэтому не имею должное количество отзывов, НО я предлагаю вам посмотреть моё портфолио (https://www.weblancer.net/users/ORdenad/portfolio/).

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 Образование:

Высшее техническое(1 курс)

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Прочее:Закончил курсы front-end от IT-cluster (https://it-cluster.if.ua).

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Молодой парень заряжен на большие дела!