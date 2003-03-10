❗Надежная верстка сайтов в дедлайн❗У меня "all inclusive😁": Чистий кросс-браузерный код;БЕМ структура;Flexbox;CSS;HTML;JS;jQuery
Я предлагаю вам выполнение работы со следующими бонусами
- Разработаю адаптив верстки на основе макетов для ПК. Вам не прийдется дополнительно заказывать макеты дизайна, тем самым вы экономите деньги.
- Ваши пожелания по добавлению не структурных мелочей будут без лишних спорот и без доп платы добавлены!
- Я предоставляю гарантию на работу, я бесплатно и сразу исправлю допущенные мною ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. поэтому не стоит беспокоится что работник испарится после получения оплаты.
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📞 Связь:
- E-mail: [email protected];
- Telegram: @ORdenad;
- Instagram: @ordenad1662(Sasha ORdenad);
Моя ответственность это:
- готов взяться за заказ прямо сейчас!
- не беру предоплату!
- не нарушаю сроков!
- всегда онлайн!
- не бросаю дело на пол пути!
💪 Что я могу:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
- Адаптивность, отзывчивость.
- CSS\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5),;
- БЭМ;
- CSS (CSS3);
- Flexbox.
- SASS;
- JS/jQuery;
📞 Связь:
- E-mail: [email protected];
- Telegram: @ORdenad;
- Instagram: @ordenad1662(Sasha ORdenad);
❗Только начал свой путь фрилансера, долго практиковался и изучал технологии, поэтому не имею должное количество отзывов, НО я предлагаю вам посмотреть моё портфолио (https://www.weblancer.net/users/ORdenad/portfolio/).
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Образование:
- Высшее техническое(1 курс)
Прочее:Закончил курсы front-end от IT-cluster (https://it-cluster.if.ua).
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Молодой парень заряжен на большие дела!
Портфолио
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- Адаптивная верстка. Landing page - "CHARGER"22 просмотра
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- Адаптивная верстка сайта под аукционы15 просмотров