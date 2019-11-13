Узкоспециализированная тематика: юриспруденция.

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия. Сфера деятельности: правовая поддержка органов управления и распоряжения имуществом различных уровней собственности, представление частных, республиканских и муниципальных интересов в судах всех юрисдикций (кроме Конституционного). Правотворчество (подготовка законопроектов для омс, предусмотренных ФЗ). Торги (весь процесс полностью). Юридическое сопровождение создания предприятий и учреждений различных форм собственности. Землеустройство. Кадровая политика. Претензионно-исковая работа. Все виды договорных отношений. И многое другое. Опыт работы: более 15 лет. Юридической терминологией владею в совершенстве. Работаю на нескольких площадках в узкоспециализированной тематике. Качество работы гарантирую. Соблюдение сроков и прочих договоренностей тоже. Благодарю за внимание. И, надеюсь на продуктивное сотрудничество).