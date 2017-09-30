Дизайн студия "ANTEYS"
УСЛУГИ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ.
Красивое оформление баннеров, флаеров, листовок, а также ярких рекламных буклетов, которые не оставят равнодушными Ваших покупателей и клиентов, а привлекающие внимание баннеры увеличат число ваших подписчиков и партнёров.
Оформление социальных сетей: групп в контакте, фейсбук, инстаграмм и другие. Создание и дизайн шапок для сайтов, каналов ютуб, блогов
Создание 3D книг, обложек и открыток.
Ретушь фотографий
Красочное и необычное оформление фотографий в разных стилях и многое другое.
Стоимость услуг от 300 до 15 000 рублей.
ЗАКАЖИТЕ ДИЗАЙН УСЛУГИ ИЛИ ТОВАРА, И ВАШИ ПРОДАЖИ ГАРАНТИРОВАНЫ!
Портфолио
- Замена отражения в солнечных очках на другое206 просмотров
- Фотографии в рамочках.161 просмотр
- Разработка и дизайн сайта166 просмотров
- Создание и оформление 3d обложек177 просмотров
- Создание 3D книги145 просмотров
- Обработка фото в стиле бэкграунд172 просмотра
- Яркие световые эффекты на фото153 просмотра
- Обработка фотографии в стиле масляная живопись144 просмотра
- Красивое оформление фото149 просмотров
- Ретушь фотографии109 просмотров
- Яркая динамическая иллюстрация135 просмотров
- Творческая работа114 просмотров