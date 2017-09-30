O_lyana

Ольга Владилина O_lyana

 
52 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн студия "ANTEYS"

УСЛУГИ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ. 

Дизайн студия 'ANTEYS'

Красивое оформление баннеров, флаеров, листовок, а также ярких рекламных буклетов, которые не оставят равнодушными Ваших покупателей и клиентов, а привлекающие внимание баннеры увеличат число ваших подписчиков и партнёров. 

Оформление социальных сетей: групп в контакте, фейсбук, инстаграмм и другие. Создание и дизайн шапок для сайтов, каналов ютуб, блогов 

Создание 3D книг, обложек и открыток.

Ретушь фотографий

Красочное и необычное оформление фотографий в разных стилях и многое другое. 

Стоимость услуг от 300 до 15 000 рублей. 

ЗАКАЖИТЕ ДИЗАЙН УСЛУГИ ИЛИ ТОВАРА, И ВАШИ ПРОДАЖИ ГАРАНТИРОВАНЫ!

Ретушь фото
Портфолио
Показать больше работ