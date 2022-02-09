Web-дизайнер
Уверенный пользователь в Figma, Photoshop, Adobe Illustrator.
Большой опыт в создании:
- Посадочных страниц
-Интернет-магазинов
-Корпоративных сайтов
-Арт-дизайнов
-Дизайн приложений\сайтов
-Landing page
-Разработка упаковки продуктов
-Создание рекламных креативов; баннеры; презентации; иконки; брендинг
- Проведение брила с клиентом , анализ конкурентов
Портфолио
- Многофункциональный жилой комплекс24 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$19/час
от 30 дней
#588
Дизайн сайтов
нет отзывов
$13/час
от $1000от 30 дней
#3032