Ober_Y

Юлия Ober_Y

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Web-дизайнер

Уверенный пользователь в Figma, Photoshop, Adobe Illustrator.

Большой опыт в создании:

- Посадочных страниц

-Интернет-магазинов

-Корпоративных сайтов

-Арт-дизайнов

-Дизайн приложений\сайтов

-Landing page

-Разработка упаковки продуктов

-Создание рекламных креативов; баннеры; презентации; иконки; брендинг

- Проведение брила с клиентом , анализ конкурентов

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$19/час
от 30 дней
#588
Дизайн сайтов
нет отзывов
$13/час
от $1000от 30 дней
#3032