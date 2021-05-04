Фотошоп, иллюстратор, написание текстов.
Учился в IMT Академии на "Дизайнера универсала", а позже на "SMM специалиста".
Уверенный пользователь ПК. Скорость печати 270 символов в минуту. Знаком с программами Word, Excel, уверенно владею Photoshop, Illustrator, настройка таргетинга и ведение страниц Facebook и Instagram.
Работа с программами illustrator, photoshop, создание баннеров, визиток, иконок на сайт, фотография и обработка товарных позиций, написание текстов и ключевых слов в карточку товара.
Портфолио
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