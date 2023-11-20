Senior web developer HTML/CSS

Senior web developer

Вам нужен веб-сайт, веб-приложение, надежный бэкэнд, эффективный интерфейс или просто макет. Привет, меня зовут Vladimir и я специализируюсь на веб-разработке.

?? Основные навыки:

JavaScript

HTML/CSS

TypeScript

Nodejs

Senior/ web developer

PostgreSQL & TypeORM

Bootstrap5

Email:

[email protected]







Номер телефона (tl + Viber):

+380662694901