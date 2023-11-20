Ogonek-holodok

Плетенський Володимир Ogonek-holodok

 
49 летУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Senior web developer HTML/CSS

Senior web developer

Вам нужен веб-сайт, веб-приложение, надежный бэкэнд, эффективный интерфейс или просто макет. Привет, меня зовут Vladimir и я специализируюсь на веб-разработке.

?? Основные навыки:
JavaScript

HTML/CSS
TypeScript
Nodejs
Senior/ web developer
PostgreSQL & TypeORM
Bootstrap5

Email:
[email protected]



Номер телефона (tl + Viber):
+380662694901

JavascriptTypeScriptPostgreSQLHTMLCSS