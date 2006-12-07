Известно ведь - не то красиво, что действительно красиво, а то, что нравится — Иоанна Хмелевская

Моя работа заключается в том, чтобы создавать не только красивые дизайны. Но и в создании удобных и простых в пользовании дизайн проектов. Как по мне удобство в потреблении и визуальная простота одна из самых важных частей веб-дизайна. Можно считать что это даже важнее чем внешний вид, хотя красота интерфейса тоже очень важна. Если хотите минималистичный и простой в понимании дизайн веб сайтов то вы по адресу!!!

Надуюсь на дальнейшее сотрудничество, всегда готов к открытым беседам!

Что касается меня, то могу сказать то что я студент Astana IT University. Который стримиться к вершине своих возможностей и постоянно развивается. Надеюсь вы тоже станете той прекрасной надеждой в моей жизни за которую я готов держаться до конца. Спасибо и удачи.

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