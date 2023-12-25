Имею углубленный опыт работы с видео и фото редакторами для видео на Youtube

Занимаюсь Youtube, несколько лет, владею полностью такими программами как Photoshop и эксперт в Sony vegas pro. На данный момент я работаю в Sony vegas pro 20.

Могу сделать по вашему усмотрению красивое и кликабельное превью, просто отредактировать фотографии, добавить текст, какие-то объекты на фон, красиво вырезать или вообще создать картинку с нуля. В этой же программе могу делать простенькие анимации.

Редактирую видео на любом уровне, будь-то добавление музыки, вырезание лишнего контента, добавление эффектов, текста. Помощь с оптимизацией обработки, в этой программе.

@yungoiama4317